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В Енисей снова попали нефтепродукты после подъема танкера

Во время работ по подъему затонувшего судна произошел новый разлив нефтепродуктов в реке Енисея в Красноярском крае. Об этом заявил глава Казачинского района Юрий Озерских.

Енисей еще не очищен от нефти, отметил Юрий Озерских.

Во время работ по подъему затонувшего судна произошел новый разлив нефтепродуктов в реке Енисея в Красноярском крае. Об этом заявил глава Казачинского района Юрий Озерских.

«Произошел новый выброс нефтепродуктов в акваторию реки Енисей. Объем выброса пока неизвестен», — написал Юрий Озерских в своем telegram-канале.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВоды покрывает нефтяная пелена: последствия разлива 30 тонн топлива в Енисее. Фоторепортаж.

С вечера вчерашнего дня и на протяжении всей ночи, а также в настоящее время, спасательные службы продолжают интенсивные мероприятия по локализации разлива нефти. Устанавливаются боновые заграждения, также идет активная обработка акватории.

Ранее с буксира уже было откачено около 30 тонн топлива. Однако спустя время в регионе ввели режим ЧС. Он нужен для устранения нефтяной пленки в реке Енисей.