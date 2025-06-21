Двое мужчин пострадали во время драки со стрельбой в Иркутской области

Возле одного из кафе в Усть-Куте произошла драка и стрельба. Двое мужчин получили травмы. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.
«На территории, прилегающей к кафе, между посетителями произошел конфликт, в ходе которого один из участников выстрелил из оружия в оппонентов, ранив двоих», — прокомментировали в региональной прокуратуре.
Следователи возбудили уголовное дело за покушение на убийство. В МВД сообщили, что пострадали двое мужчин в возрасте 39 и 46 лет. Их госпитализировали. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего и разыскивают подозреваемых.