Двое мужчин пострадали во время драки со стрельбой в Иркутской области

Следователи возбудили уголовное дело за покушение на убийство. В МВД сообщили, что пострадали двое мужчин в возрасте 39 и 46 лет. Их госпитализировали. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего и разыскивают подозреваемых.