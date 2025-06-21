Семилетний ребенок попал под трактор с косилкой

Мальчик, который в этом году должен был пойти во второй класс, получил тяжёлые травмы и находится в критическом состоянии. Врачи делают всё возможное, чтобы спасти его жизнь. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о причинении вреда здоровью по неосторожности.