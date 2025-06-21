Семилетний ребенок попал под трактор с косилкой

Семилетний мальчик находится в критическом состоянии после инцидента с трактором в Челябинской области, сообщает телеграм-канал «Ural Mash».
В селе Бакшак Челябинской области произошёл трагический инцидент: семилетнего мальчика затянуло под трактор с косилкой. По предварительным данным, ребёнок недавно вернулся из лагеря и играл во дворе со старшими детьми, после чего отправился в гости к другу.
По пути школьник спрятался в высокой траве у обочины, где его не заметил водитель проезжавшего трактора с навесной косилкой.
Мальчик, который в этом году должен был пойти во второй класс, получил тяжёлые травмы и находится в критическом состоянии. Врачи делают всё возможное, чтобы спасти его жизнь. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о причинении вреда здоровью по неосторожности.
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