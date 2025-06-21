«Конец света»: американцы столкнулись с вторжением плотоядных «демонических» червей

Плотоядные «демонические» черви, которые могут раздражать кожу человека, вторглись в крупный город США. В Техасе из-под земли вырвались целые стаи плотоядных червей, напугав местных жителей.
Инвазивные молотоголовые черви, которые могут достигать фута в длину, вышли на поверхность в районах Даллас—Форт—Уэрт и Хьюстон после сильного дождя, что вызвало шквал сообщений в социальных сетях, пишет Daily Mail.
Один пользователь назвал этих червей «демоническими», в то время как другой взывает: «Хьюстон, у нас проблема!».
Эти черви, как правило, не опасны для человека, хотя их кожа содержит токсин под названием тетродотоксин, который при прикосновении к ним может вызвать сыпь. Но они представляют значительный риск для местных растений и дикой природы, поскольку гигантские черви — хищники, которые питаются местными дождевыми червями, слизнями и улитками. Эксперты предупреждают, что домашние животные также подвержены риску, поскольку собак, которые едят червей, вскоре тошнит из-за токсинов.
Эти черви обитали в США в течение десятилетий после прибытия из Юго-Восточной Азии, но в Техасе начали появляться только в последние несколько десятилетий, отмечает Daily Mail.
Адам Ингл, житель Келлера, пригорода Форт-Уэрта, рассказал местному телеканалу NBC5: «Я заметил, что их голова имеет форму молота, и это было ужасно, как будто это действительно конец света, даже черви — демоны».
Другая жительница Техаса, Элли, живущая в Хьюстоне, опубликовала видео, на котором один из червей ползет по экрану в ее доме, сказав, что это «страшно».
Бев Бар, жительница Техаса, также написала: «Плохие новости. Сегодня утром я нашла червя-молота на тротуаре. Я очень расстроена. Он маленький, но его крошечную головку-молот ни с чем нельзя спутать. Внимательно следите за этими нарушителями спокойствия. Специально для безопасности домашних животных».
Крис Джирард, местный житель из Остина, рассказал: «Я нашел трех таких червей-молотов у себя на крыльце! Они ядовиты на ощупь и опасны как для людей, так и для домашних животных. Я уничтожил их солью… Они быстро высохли. Откройте глаза!».
Техасский институт инвазивных видов рекомендует немедленно уничтожать этих червей, чтобы защитить местную дикую природу, пишет Daily Mail. Но не рекомендуется разрезать их пополам, так как отдельные части могут сохраниться и образовать двух новых червей, а у одного из них вырастет новая голова. Вместо этого рекомендуется сбрызнуть их уксусом, положить в пластиковый пакет с солью или уксусом или положить в морозильную камеру. Специалисты советуют людям обязательно пользоваться перчатками или бумажным полотенцем, прежде чем пытаться убрать червей, чтобы избежать раздражения кожи.
Комиссар по сельскому хозяйству Техаса Сид Миллер предупредил: «Если вы увидите один из них, то не ошибетесь… У него большая, широкая головка, похожая на молоток. Главное, что нужно знать людям, — не убивайте его, не давите и не разрезайте на части, потому что в результате образуется еще три или четыре червяка. Это бесполое размножение. Разорвите его пополам, и вы получите двух червей.».
Случаи заражения молотоголовыми червями были зарегистрированы по всему Техасу, особенно в жарких и влажных районах, таких как побережье Мексиканского залива и Юго-восточный Техас. Неясно, сколько их в штате.