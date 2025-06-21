«Конец света»: американцы столкнулись с вторжением плотоядных «демонических» червей

Комиссар по сельскому хозяйству Техаса Сид Миллер предупредил: «Если вы увидите один из них, то не ошибетесь… У него большая, широкая головка, похожая на молоток. Главное, что нужно знать людям, — не убивайте его, не давите и не разрезайте на части, потому что в результате образуется еще три или четыре червяка. Это бесполое размножение. Разорвите его пополам, и вы получите двух червей.».