В Тольятти полиция ищет вооруженных участников массовой драки у ТЦ «Космос»

В социальных сетях появилась информация о массовой драке на парковке у ТЦ «Космос» в Тольятти. Очевидцы опубликовали фото и видео, на котором видно, что у одного из участников в руке предмет, похожий на пистолет. Полиция начала проверку по факту инцидента.
В ГУ МВД по Самарской области сообщили, что 20 июня в районный отдел полиции поступило сообщение о конфликте на территории торгового центра. Сотрудники МВД оперативно выехали на место происшествия.
— В настоящее время сотрудники полиции опрашивают свидетелей и устанавливают всех участников конфликта, — сообщили в ведомстве.
Как стало известно, никто из участников массовой драки в больницу за медицинской помощью не обращался. Полицейские просят всех, кто обладает какой-либо информацией об инциденте на парковке, сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 112.