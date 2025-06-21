В Тольятти полиция ищет вооруженных участников массовой драки у ТЦ «Космос»

В социальных сетях появилась информация о массовой драке на парковке у ТЦ «Космос» в Тольятти. Очевидцы опубликовали фото и видео, на котором видно, что у одного из участников в руке предмет, похожий на пистолет. Полиция начала проверку по факту инцидента.