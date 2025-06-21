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В Тольятти полиция ищет вооруженных участников массовой драки у ТЦ «Космос»

Группа подростков устроила массовые беспорядки с оружием на парковке тольяттинского торгового центра.

Источник: Комсомольская правда

В социальных сетях появилась информация о массовой драке на парковке у ТЦ «Космос» в Тольятти. Очевидцы опубликовали фото и видео, на котором видно, что у одного из участников в руке предмет, похожий на пистолет. Полиция начала проверку по факту инцидента.

В ГУ МВД по Самарской области сообщили, что 20 июня в районный отдел полиции поступило сообщение о конфликте на территории торгового центра. Сотрудники МВД оперативно выехали на место происшествия.

— В настоящее время сотрудники полиции опрашивают свидетелей и устанавливают всех участников конфликта, — сообщили в ведомстве.

Как стало известно, никто из участников массовой драки в больницу за медицинской помощью не обращался. Полицейские просят всех, кто обладает какой-либо информацией об инциденте на парковке, сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 112.