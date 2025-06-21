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В подпольных цехах на Кубани изъяли табак на сумму более миллиарда рублей

КРАСНОДАР, 21 июн — РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с главным управлением МВД региона пресекли деятельность кубанских подпольных табачных цехов и изъяли контрафактную продукцию на общую стоимость более миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в УФСБ.

Источник: РИА Новости / ФСБ России

«Сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю совместно ГУ МВД региона пресечена деятельность крупных производств полного цикла по изготовлению контрафактной табачной продукции, располагавшихся в городе Краснодаре, станицах Васюринской Динского района и Роговской Тимашевского района Краснодарского края… Общая стоимость (продукции — ред.) — более миллиарда рублей», — говорится в сообщении.

Объемы изъятой продукции и арестованного имущества, по информации УФСБ, оцениваются в 3 миллиона пачек сигарет, десятки тысяч тонн табака и опасных компонентов, качество которых вызывает сомнение. Цеха по производству немаркированных табачных изделий находились в том числе под землей и функционировали около двух лет.

В управлении отметили, что таких глобальных размеров нелегального бизнеса, снабжающего опасным товаром всю страну, на Кубани еще не наблюдалось.