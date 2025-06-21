В подпольных цехах на Кубани изъяли табак на сумму более миллиарда рублей

«Сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю совместно ГУ МВД региона пресечена деятельность крупных производств полного цикла по изготовлению контрафактной табачной продукции, располагавшихся в городе Краснодаре, станицах Васюринской Динского района и Роговской Тимашевского района Краснодарского края… Общая стоимость (продукции — ред.) — более миллиарда рублей», — говорится в сообщении.
Объемы изъятой продукции и арестованного имущества, по информации УФСБ, оцениваются в 3 миллиона пачек сигарет, десятки тысяч тонн табака и опасных компонентов, качество которых вызывает сомнение. Цеха по производству немаркированных табачных изделий находились в том числе под землей и функционировали около двух лет.
В управлении отметили, что таких глобальных размеров нелегального бизнеса, снабжающего опасным товаром всю страну, на Кубани еще не наблюдалось.