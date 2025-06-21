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Автомобиль с людьми упал в болото в столичной Некрасовке

Автомобиль с людьми упал в болото в 13-м квартале Люберецких полей в Некрасовке. Об этом стало известно в субботу, 21 июня.

Автомобиль с людьми упал в болото в 13-м квартале Люберецких полей в Некрасовке. Об этом стало известно в субботу, 21 июня.

В результате аварии пострадала девушка — она находится в больнице, передает Telegram-канал Агентства городских новостей «Москва».

В столичном районе Выхино-Жулебино на Волгоградском проспекте 19 июня автомобиль каршеринга марки Geely столкнулся с автобусом «Мострансавто», врезавшись в его заднюю часть.

15 июня три человека получили травмы при лобовом столкновении двух автомобилей в поселке Рассудово в Троицком административном округе Москвы.

Утром 13 июня на внешней стороне 105-го километра МКАД загорелся автомобиль. Вечером того же дня несколько машин столкнулись на внутренней стороне 19-го километра МКАД в районе съезда № 20.