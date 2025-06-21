В российском регионе произошел новый выброс нефтепродуктов в Енисей

С вечера 20 июня и в течение всей ночи специалисты устанавливали боновые заграждения и проводили обработку акватории для локализации нефтяного пятна. Ранее с поврежденного буксира уже откачали около 30 тонн топлива, но этого оказалось недостаточно для предотвращения загрязнения.