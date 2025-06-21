В российском регионе произошел новый выброс нефтепродуктов в Енисей

В Красноярском крае во время операции по подъему затонувшего судна в реке Енисей произошел очередной разлив нефтепродуктов. Об этом сообщил глава Казачинского района Юрий Озерских в своем телеграм-канале.
По его словам, объем загрязнения пока не установлен, но спасательные службы уже приступили к ликвидации последствий.
С вечера 20 июня и в течение всей ночи специалисты устанавливали боновые заграждения и проводили обработку акватории для локализации нефтяного пятна. Ранее с поврежденного буксира уже откачали около 30 тонн топлива, но этого оказалось недостаточно для предотвращения загрязнения.
В связи с инцидентом в регионе введен режим чрезвычайной ситуации, что позволит мобилизовать дополнительные силы для очистки реки.
Это уже не первый случай загрязнения Енисея нефтепродуктами в данном районе. Экологи выражают обеспокоенность состоянием реки, подчеркивая необходимость более тщательного контроля.
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