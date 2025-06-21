В Ачинске пенсионер выехал на встречную полосу и погиб в лобовом столкновении с Subaru

Об этом рассказали в полиции.
В Ачинске произошла трагедия: 65-летний пенсионер выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Subaru. По данным полиции, инцидент случился днем на улице Красного Октября.
В результате столкновения водитель Toyota получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия. В автомобиле также находились трое детей — 11-летняя девочка и два мальчика 8 и 12 лет, которые были госпитализированы с травмами.
Предполагается, что у водителя Toyota могло ухудшиться состояние здоровья за рулем. В настоящее время сотрудники краевого МВД проводят расследование для выяснения всех обстоятельств ДТП.