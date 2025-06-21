Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в КБР

Ранее прокуратура и следственное управление СК Кабардино-Балкарии сообщали, что в среду в селе Аргудан в Лескенском районе в частном домовладении произошел взрыв газового баллона. По данным СУСК, произошла разгерметизация и воспламенение газового баллона, снятого накануне хозяином домовладения со своей автомашины. В итоге в больницы были доставлены семь человек, в том числе двое детей 2023 и 2024 годов рождения. Специалисты оценивали их состояние как тяжелое и критически тяжелое. Посредством телемедицины было организовано взаимодействие с ведущими федеральными центрами Москвы и Нижнего Новгорода, было принято решение о перевозке шести человек с ожогами высокой степени в Нижний Новгород. Состояние пациента, который остался на лечении в ожоговом отделении республиканской клинической больницы в Нальчике, оценивается как средней тяжести.