Автомобиль снес опору надземного перехода во Владимирской области

УМВД опубликовало фотографии с места происшествия, на которых видно, что одна сторона перехода обрушилась прямо на кузов автомобиля. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и дорожные службы. В ведомстве предупредили, что на время демонтажа поврежденной конструкции движение по участку трассы будет полностью перекрыто с 09:00 до 11:00. Водителям рекомендовано использовать альтернативные маршруты — трассу М-12 «Восток» и дороги через город Киржач.