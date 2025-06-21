Автомобиль снес опору надземного перехода во Владимирской области

Надземный переход сильно пострадал при ДТП с автомобилем (архивное фото).
В ночь на 21 июня на трассе М-7 «Волга» во Владимирской области частично обрушился надземный пешеходный переход после столкновения автомобиля с его опорой. Об этом сообщает управление МВД по региону.
«По предварительной информации, водитель автомобиля “ГАЗ”, следуя в сторону Нижнего Новгорода, допустил наезд на опору надземного пешеходного перехода, в результате чего конструкция была повреждена», — говорится в сообщении ведомства в соцсети «ВКонтакте».
УМВД опубликовало фотографии с места происшествия, на которых видно, что одна сторона перехода обрушилась прямо на кузов автомобиля. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и дорожные службы. В ведомстве предупредили, что на время демонтажа поврежденной конструкции движение по участку трассы будет полностью перекрыто с 09:00 до 11:00. Водителям рекомендовано использовать альтернативные маршруты — трассу М-12 «Восток» и дороги через город Киржач.
По предварительным данным, никто не пострадал в ДТП Фото: УМВД России по Владимирской области / vk.com/wall-72520457_5170