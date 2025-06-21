Ребенок из Ачинска перевел аферистам почти 3 млн рублей в страхе за семью

Затем подростку позвонила лжесотрудница «Госуслуг». Она сказала, что данные его родителей украли. Затем с ребенком связались «сотрудник финансового контроля» и «правоохранитель». Последний шокировал ребенка известием о том, что его родители «финансируют терроризм», и пригрозил немедленным арестом.