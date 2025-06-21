Ребенок из Ачинска перевел аферистам почти 3 млн рублей в страхе за семью

В Красноярском крае ребенок перевел мошенникам почти 3 млн рублей. Он думал, что спасает семью от ареста. Об этом рассказали в прокуратуре региона.
В конце мая 2025 года мошенники начали атаковать ребенка. Неизвестный через звонки в мессенджер требовал «подтвердить учётную запись», запугивая именем директора школы и угрожая проблемами классному руководителю. Мальчик сообщил аферисту SMS-код.
Затем подростку позвонила лжесотрудница «Госуслуг». Она сказала, что данные его родителей украли. Затем с ребенком связались «сотрудник финансового контроля» и «правоохранитель». Последний шокировал ребенка известием о том, что его родители «финансируют терроризм», и пригрозил немедленным арестом.
Мошенники настояли на «дистанционном обыске» по видеосвязи. Фейковый специалист заставил ребенка обойти всю квартиру с телефоном, пока он находился дома один.
В последующие дни аферисты через мессенджер потребовали «задекларировать» средства родителей. Они узнали о крупной сумме от продажи семейного имущества.
Спустя еще пару дней подросток забрал телефоны родителей под предлогом «вебинара». По инструкции мошенника мальчик установил на устройства биометрический доступ и перевел все сбережения семьи на указанные реквизиты.
Когда мать школьника начала беспокоиться, мошенник посоветовал подростку сбежать из дома и спрятаться. Мальчик выполнил это. Он продолжил переводить деньги. Параллельно аферисты дистанционно оформили кредит и заставили отправить деньги якобы для погашения.
Родители вызвали реальных правоохранителей. Когда ребенок вернулся домой, то узнал, что стал жертвой аферистов. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).