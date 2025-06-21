В Приднестровье пропали две сестры 9-ти и 11-ти лет: Две недели назад они уже пропадали, боясь наказания за поломанную дверь — небось, опять что-то сломали

УВД Тирасполя устанавливается местонахождение сестёр Беззуб: 11-летней Анастасии и 9-летней Валентины, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья. Девочки живут в многоэтажке на ул. Федько. Днём 20 июня они ушли из дома на прогулку и не вернулись. Ранее из дома уже уходили. Чуть больше двух недель назад сестры уже уходили из дома, потому что боялись наказания родителей за поломанную дверь. Наверное, опять что-то сломали…
Приметы Анастасии: на вид 11 лет, плотного телосложения, рост 150 см, глаза карие, волосы русые, до плеч.
Была одета: в джинсовые шорты и синюю майку.
Приметы Валентины: на вид 8 лет, худощавого телосложения, рост 125 см, глаза зелёные, волосы русые, ниже плеч.
Была одета: в джинсовые шорты и розовую майку.
Особые приметы: у сестёр на спине с правой стороны (ниже лопатки) родимое пятно.
Просьба ко всем, кому что-либо известно о местонахождении девочек, обратиться в ближайший отдел внутренних дел, на линию «102» или позвонить по телефонам в г. Тирасполь: 0 (533) 9−35−01, 0 (779) 15−663. Можно написать в Telegram: +37377997196. Телефон доверия МВД Приднестровья 0 (533) 8−15−29.
ОБНОВЛЕНО в 10.21. Сёстры Беззуб найдены! В УВД Тирасполя поступил звонок от тираспольчанки, которая увидела двух девочек в центре города. Они гуляли без сопровождения взрослых. На место выехала милиция. Несовершеннолетних привезли в УВД, вызвали родителей.
Со слов Анастасии и Валентины, ночь они провели во дворе одной из многоэтажек. Домой не вернулись, потому что хотели погулять.
Сейчас с детьми и их мамой проводят беседу инспекторы ИДН. Розыск прекращён.
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