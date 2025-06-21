В Приднестровье пропали две сестры 9-ти и 11-ти лет: Две недели назад они уже пропадали, боясь наказания за поломанную дверь — небось, опять что-то сломали

УВД Тирасполя устанавливается местонахождение сестёр Беззуб: 11-летней Анастасии и 9-летней Валентины, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья. Девочки живут в многоэтажке на ул. Федько. Днём 20 июня они ушли из дома на прогулку и не вернулись. Ранее из дома уже уходили. Чуть больше двух недель назад сестры уже уходили из дома, потому что боялись наказания родителей за поломанную дверь. Наверное, опять что-то сломали…