На Куршской косе автомобиль улетел с трассы в лес

На территории национального парка «Куршская коса» рано утром в субботу, 21 июня, случилось ДТП. Автомобиль на скорости улетел с трассы в лес и перевернулся. Фото машины в зелени опубликовано в телеграм-канале директора парка Анатолия Калины.
«Соблюдайте скоростной режим на дорогах. Национальный парк не исключение!», — написал он.
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе нацпарка, уже в 7 утра на косе работали сотрудники ГИБДД. На место выезжала машина скорой помощи. Информация о пострадавших уточняется.
ДТП произошло на 39 километре Куршской косы.