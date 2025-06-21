Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Куршской косе автомобиль улетел с трассы в лес

На месте работали медики скорой помощи.

Источник: Телеграм-канал директора парка

На территории национального парка «Куршская коса» рано утром в субботу, 21 июня, случилось ДТП. Автомобиль на скорости улетел с трассы в лес и перевернулся. Фото машины в зелени опубликовано в телеграм-канале директора парка Анатолия Калины.

«Соблюдайте скоростной режим на дорогах. Национальный парк не исключение!», — написал он.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе нацпарка, уже в 7 утра на косе работали сотрудники ГИБДД. На место выезжала машина скорой помощи. Информация о пострадавших уточняется.

ДТП произошло на 39 километре Куршской косы.