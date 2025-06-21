На Куршской косе автомобиль улетел с трассы в лес

На территории национального парка «Куршская коса» рано утром в субботу, 21 июня, случилось ДТП. Автомобиль на скорости улетел с трассы в лес и перевернулся. Фото машины в зелени опубликовано в телеграм-канале директора парка Анатолия Калины.