Две женщины погибли в пожарах в Новосибирской области за сутки

За последние 24 часа в Новосибирской области зарегистрировано 20 пожаров, 11 из которых связаны с возгоранием мусора и сухой травы. Печальная статистика пополнилась двумя трагическими случаями с летальным исходом.
В Барабинске огонь полностью охватил частный дом к моменту прибытия пожарных. При тушении в задымленном помещении было обнаружено тело 66-летней хозяйки. Огонь уничтожил 42 квадратных метра жилой площади.
Еще один смертельный случай произошёл в селе Сергеевка Кыштовского района, где 61-летняя женщина погибла при тлении дивана в собственном доме. К приезду спасателей огонь уже потух самостоятельно.
Специалисты МЧС и следственные группы работают на местах происшествий, устанавливая точные причины возгораний. Параллельно спасатели ликвидировали последствия 4 дорожных аварий, при этом на водоемах региона происшествий не зафиксировано.
Эксперты напоминают жителям области о необходимости соблюдения элементарных правил пожарной безопасности: регулярной проверке электропроводки, осторожности при использовании обогревательных приборов и полном исключении курения в помещениях.