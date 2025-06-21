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В Тольятти возбуждено уголовное дело после драки с участием подростков

20 июня 2025 года в социальных сетях появилось видео, на котором несколько человек избивают подростков 15 и 16 лет.

20 июня 2025 года в социальных сетях появилось видео, на котором несколько человек избивают подростков 15 и 16 лет. Инцидент произошёл в Тольятти.

По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ — хулиганство, совершённое группой лиц, с применением предметов в качестве оружия.

Поручение лично дал руководитель следственного управления Следственного комитета по Самарской области Павел Олейник.

Сейчас уже установлены несколько участников конфликта, в отношении них проводятся следственные действия.

Полным ходом идут как розыскные мероприятия, так и работа с доказательственной базой — в том числе с записью с камеры.

За расследованием пристально следит прокуратура Центрального района Тольятти — она взяла процесс под свой контроль.

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