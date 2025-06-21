Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый выброс нефтепродуктов в Енисей произошел при подъеме затонувшего судна

Накануне при подготовке к подъему потерпевшему аварию на Казачинских порогах теплоходу произошел новый выброс топлива из судовых баков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Казачинского района Юрий Озерских.

Источник: Соцсети

По его словам, спасатели со вчерашнего вечера и до настоящего момента продолжают работу по сдерживанию нефтяного пятна. Они используют боновые заграждения и обрабатывают водную поверхность вокруг места аварии жидким и сухим сорбентом.

Также отмечается, что жителям прибрежных населенных пунктов рекомендуется воздерживаться от использования енисейской воды для любых нужд и ограничить выпас и водопой скота. Рекомендация будет действовать до получения положительных заключений Роспотребнадзора.

Кроме того, Юрий Озерских обратился к местным рыбакам с просьбой помочь спасателям следить за состоянием водоема и в зоне загрязнения, и ниже ее по течению. При обнаружении первых признаков нефтяной пленки на поверхности реки им и любым другим гражданам необходимо незамедлительно передать информацию в единую дежурно-диспетчерскую службу Казачинском района.

Работа по ликвидации чрезвычайной ситуации продолжается.