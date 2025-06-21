Новый выброс нефтепродуктов в Енисей произошел при подъеме затонувшего судна

По его словам, спасатели со вчерашнего вечера и до настоящего момента продолжают работу по сдерживанию нефтяного пятна. Они используют боновые заграждения и обрабатывают водную поверхность вокруг места аварии жидким и сухим сорбентом.
Также отмечается, что жителям прибрежных населенных пунктов рекомендуется воздерживаться от использования енисейской воды для любых нужд и ограничить выпас и водопой скота. Рекомендация будет действовать до получения положительных заключений Роспотребнадзора.
Кроме того, Юрий Озерских обратился к местным рыбакам с просьбой помочь спасателям следить за состоянием водоема и в зоне загрязнения, и ниже ее по течению. При обнаружении первых признаков нефтяной пленки на поверхности реки им и любым другим гражданам необходимо незамедлительно передать информацию в единую дежурно-диспетчерскую службу Казачинском района.
Работа по ликвидации чрезвычайной ситуации продолжается.