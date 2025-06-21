Минчанин купил в интернете квадроцикл за 7800 рублей, но не смог на нем проехать

В ГУВД Мингорисполкома рассказали о двух случаях мошенничества, жертвами которых стали доверчивые горожане. В Партизанское РУВД обратился один из потерпевших, который увидел в соцсети объявление о продаже квадроцикла. Его предлагали приобрести по очень выгодной цене.