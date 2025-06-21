Минчанин купил в интернете квадроцикл за 7800 рублей, но не смог на нем проехать

В ГУВД Мингорисполкома рассказали о двух случаях мошенничества, жертвами которых стали доверчивые горожане. В Партизанское РУВД обратился один из потерпевших, который увидел в соцсети объявление о продаже квадроцикла. Его предлагали приобрести по очень выгодной цене.
Доверчивый минчанин написал продавцу, который для оформления заказа потребовал 100% предоплаты. «Мужчина согласился и попросил супругу перевести 7800 рублей на указанный счет. После перевода денег с потерпевшим перестали выходить на связь», — говорится в сообщении.
Еще одной жертвой кибермошенников стала минчанка. Она разместила объявление о продаже детской одежды. Потенциальная покупательница захотела приобрести детские джинсы и попросила заявительницу выслать посылку по почте. При этом она предложила помощь в оформлении заказа.
В итоге минчанка получила ссылку, подтверждающую заказ, перейдя по которой ввела реквизиты банковской карты и коды подтверждения. «Однако вместо получения денег за товар, у минчанки списали 170 рублей», — рассказали в милиции.
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