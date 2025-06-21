Нижегородец заразился боррелиозом на Гребном канале

Боррелиозом мужчина заразился через укус инфицированного клеща, когда катался на сапе на Гребном канале в Нижнем Новгороде. Диагноз подтвердили антитела в крови заболевшего. Об этом сообщает Telegram-канал «Бокал Прессека».
Боррелиоз, или болезнь Лайма, при несвоевременном лечении может поражать сердце, нервную систему, кожу и суставы.
По словам врача Нижегородского филиала государственного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России Ильи Макарычева, о возможном инфицировании должна сообщить характерная сыпь на теле после укуса клеща. В этом случае нужно срочно сдать анализ крови на боррелии. Самого клеща важно извлечь из кожи, не выдавив его содержимое в кровоток, и отдать на лабораторные исследования.
Если клеща не удалось сохранить для исследований, то через 2−4 недели после появления первых симптомов инфицирования, необходимо сдать анализы крови на антитела IgM/IgG к боррелиям и антитела к вирусу клещевого энцефалита.