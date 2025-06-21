Нижегородец заразился боррелиозом на Гребном канале

По словам врача Нижегородского филиала государственного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России Ильи Макарычева, о возможном инфицировании должна сообщить характерная сыпь на теле после укуса клеща. В этом случае нужно срочно сдать анализ крови на боррелии. Самого клеща важно извлечь из кожи, не выдавив его содержимое в кровоток, и отдать на лабораторные исследования.