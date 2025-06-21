Пешехода госпитализировали после аварии в Советске

Как сообщает пресс-служба ГИБДД Калининградской области, столкновение произошло на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате аварии пешеходу потребовалась госпитализация.
Сейчас сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства произошедшего.
В Советске водитель на легковом авто сбил пешехода. Инцидент произошел на улице Ленина.
Как сообщает пресс-служба ГИБДД Калининградской области, столкновение произошло на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате аварии пешеходу потребовалась госпитализация.
Сейчас сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства произошедшего.