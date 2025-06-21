Умерла народная артистка России Валентина Талызина

«Коллектив Театра Моссовета выражает искренние соболезнования родным и близким Валентины Илларионовны. Уход из жизни Валентины Илларионовны Талызиной — огромная утрата для российского искусства и невосполнимая потеря для нашего театра», — говорится в сообщении.
В фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» Талызина вместе с Лией Ахеджаковой играли подруг главной героини, также она озвучила главную героиню, Надю, которую играла польская актриса Барбара Брыльска. В 2007 году она сыграла в продолжении фильма, исполнив роль бывшей жены Ипполита.
По данным «Кинопоиска», всего за свою карьеру Талызина исполнила роли в 139 фильмах. Среди других ее знаменитых работ — озвучка мамы Дяди Федора в серии мультфильмов о Простоквашино. В фильме «Большая перемена» (1972 год) она исполнила роль учительницы, в фильме «Гостья из будущего» — сыграла Марию Павловну.
В Театре Моссовета отметили, что Талызина сыграла более 40 центральных и главных ролей на этой сцене, а также около 100 ролей в кино и телефильмах, выступала с поэтическими программами в России и за рубежом, работала на радио.