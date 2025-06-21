В Сальске во время ночного пожара спасли мужчину, пострадавшего передали медикам

Жителя Сальска спасли во время ночного пожара. Мужчина не успел выбраться из дома на улицу и звал на помощь, ему помогли специалисты газодымозащитной службы, рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области.
Инцидент произошел 17 июня. Пламя вспыхнуло на летней веранде, а потом перекинулось на припаркованный рядом на автомобиль. Дым также проник в жилые помещения. Мужчина находился на полу внутри дома, спасатели вытащили его через окно и передали медикам.
После проверки дознаватель МЧС выяснил, что причиной возгорания мог стать аварийный режим работы электрооборудования — к неполадкам и возгоранию привела вода, которая пролилась с крыши.
Напомним, ранее двое мужчин погибли в полыхающей постройке в хуторе Персиановском Ростовской области.
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