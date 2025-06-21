В Сальске во время ночного пожара спасли мужчину, пострадавшего передали медикам

Инцидент произошел 17 июня. Пламя вспыхнуло на летней веранде, а потом перекинулось на припаркованный рядом на автомобиль. Дым также проник в жилые помещения. Мужчина находился на полу внутри дома, спасатели вытащили его через окно и передали медикам.