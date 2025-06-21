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Бухгалтер из Витебска присвоила свыше 111 тысяч и потратила их в онлайн-казино

Бухгалтер присвоила больше 111 тысяч рублей и делала на них ставки в онлайн-казино.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники БЭП Витебщины выявили хищения денежных средств в одной из организаций по оказанию медицинских услуг, рассказали в МВД Беларуси.

Выяснилось, что 47-летняя главный бухгалтер в течение нескольких месяцев злоупотребляла служебными полномочиями. «Имея доступ к счетам медцентра, она перечисляла себе завышенные зарплату, командировочные и иные выплаты», — говорится в сообщении.

В итоге, женщина присвоила свыше 111 тысяч белорусских рублей, которые потратила на ставки в онлайн-казино.

Теперь ей придется ответить перед законом за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере. Фигурантке грозит до 12 лет лишения свободы.

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