Бухгалтер из Витебска присвоила свыше 111 тысяч и потратила их в онлайн-казино

Сотрудники БЭП Витебщины выявили хищения денежных средств в одной из организаций по оказанию медицинских услуг, рассказали в МВД Беларуси.
Выяснилось, что 47-летняя главный бухгалтер в течение нескольких месяцев злоупотребляла служебными полномочиями. «Имея доступ к счетам медцентра, она перечисляла себе завышенные зарплату, командировочные и иные выплаты», — говорится в сообщении.
В итоге, женщина присвоила свыше 111 тысяч белорусских рублей, которые потратила на ставки в онлайн-казино.
Теперь ей придется ответить перед законом за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере. Фигурантке грозит до 12 лет лишения свободы.
Ранее мы писали, что штрафы за отсутствие в продаже овощей в Беларуси могут составить до 8400 рублей.
Еще узнайте, чем известен дом на Янки Купалы, 11 в самом центре Минска, где жил народный писатель, а трехкомнатная квартира стоит $180 тысяч.
Прочитайте, что произошло после того, как Соболенко победила Рыбакину в Берлине, отыграв четверной матчбол.
Еще ознакомьтесь с графиком отключения горячей воды в Минске в июле 2025: полный список адресов, даты отключения.