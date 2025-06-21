В Петербурге задержали подозреваемого в краже 260 тысяч рублей у участника ПМЭФ

Кража произошла 17 июня в конференц-зале гостиницы «Москва» на площади Александра Невского. 44-летний неработающий петербуржец похитил 260 тысяч рублей из сумки 43-летнего представителя организации «Умная страна», приехавшего из Красногорска для участия в ПМЭФ. По факту кражи полиция возбудила уголовное дело.