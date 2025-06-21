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В Петербурге задержали подозреваемого в краже 260 тысяч рублей у участника ПМЭФ

Жителя Петербурга задержали по подозрению в краже денег у участника Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Часть похищенных средств была изъята. Об этом 21 июня стало известно «Фонтанке».

Кража произошла 17 июня в конференц-зале гостиницы «Москва» на площади Александра Невского. 44-летний неработающий петербуржец похитил 260 тысяч рублей из сумки 43-летнего представителя организации «Умная страна», приехавшего из Красногорска для участия в ПМЭФ. По факту кражи полиция возбудила уголовное дело.

Уже 20 июня сотрудники полиции нашли подозреваемого в краже — 44-летнего уроженца Ленинграда, проживающего на Искровском проспекте. Известно, что петербуржец ранее обвинялся по уголовным статьям о подготовке к мошенничеству. Часть украденных денег была изъята.