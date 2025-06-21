В Слуцком районе легковушка врезалась в грузовик, ее водитель госпитализирован

Авария случилась 20 июня около 12.15 на автодороге Копыль — Ленино — Селище в черте агрогородка Ленино Слуцкого района. 20-летний житель Солигорска ехал на автомобиле Renault Laguna со стороны Копыля в направлении деревни Селище Слуцкого района. По предварительной информации, на закруглении дороги вправо он не справился с управлением транспортного средства, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем UAZ Profi, за рулем которого был 24-летний житель Копыльского района.