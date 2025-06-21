В Башкирии около 20 овец убило молнией

В башкирской деревне Шарипово Абзелиловского района, во время сильной грозы, почти двадцать овец убило молнией. Видео с погибшими животными распространилось по соцсетям.
Синоптики заранее предупреждали о надвигающихся ухудшениях погодных условий. В Башкирии прогнозировались грозы, дожди и местами град. Во время непогоды стадо овец укрылось под деревом, в которое ударила молния.
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