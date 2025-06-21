В Самарской области произошло 5 ДТП с 6 пострадавшими 20 июня

Госавтоинспекция в пятницу выявила 370 нарушений ПДД, включая 13 случаев неправильной перевозки детей и 10 фактов управления авто в состоянии опьянения.
В Промышленном районе Самары водитель Mercedes наехал на 13-летнего велосипедиста, который пересек дорогу вне зоны пешеходного перехода. Подросток госпитализирован.
В Тольятти 72-летний водитель Kia при повороте нарушил разметку и столкнулся с Lada Kalina. В больницу попала 57-летняя пассажирка отечественного авто.
В Камышлинском районе на трассе М-5 произошла массовая авария с участием четырёх машин.
Грузовик ГАЗ не справился с управлением, врезался в стоящий Kia Rio, тот ударил Hyundai, после чего Kia отбросило на грузовик Volvo и пешехода.
Пострадали пассажир Kia и пешеход, переходивший дорогу по правилам.
Ещё одно ДТП случилось во Волжском районе: 20-летний несовершеннолетний без прав вылетел в кювет и врезался в дерево.
В результате пострадала его 17-летняя пассажирка.
По всем фактам проводятся проверки. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.
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