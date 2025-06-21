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Силы ПВО за сутки уничтожили над Россией 4 бомбы JDAM и 97 БПЛА

Минобороны РФ сообщило, что за прошедшие сутки средства ПВО сбили 97 беспилотников. Также были уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы JDAM американского производства.

Источник: РИА "Новости"

Согласно отчету ведомства, российские военнослужащие нанесли групповой удар по военному аэродрому и объекту топливно-энергетического комплекса, обеспечивающего горючим группировки ВСУ на Донбассе.

В начале недели Минобороны уже отчитывалось о сбитии бомб JDAM. Несколько бомб JDAM-ER, снятых с вооружения, в конце 2024 года передала Украине Австралия.

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