Силы ПВО за сутки уничтожили над Россией 4 бомбы JDAM и 97 БПЛА

Согласно отчету ведомства, российские военнослужащие нанесли групповой удар по военному аэродрому и объекту топливно-энергетического комплекса, обеспечивающего горючим группировки ВСУ на Донбассе.
В начале недели Минобороны уже отчитывалось о сбитии бомб JDAM. Несколько бомб JDAM-ER, снятых с вооружения, в конце 2024 года передала Украине Австралия.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше