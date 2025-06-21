В Самаре 17-летний подросток 21 июня влетел в столб на ВАЗ 212, трое в больнице

В Самаре 21 июня 2025 года, в 11:00, произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя.
Авария случилась на улице Неверова, где 17-летний юноша, не имеющий права, управлял автомобилем ВАЗ-2112, двигаясь со стороны улицы Железноводской в направлении Ярославской.
По предварительным данным, подросток не справился с рулём, и возле дома № 16 по улице Ярославской машина врезалась в опорный столб.
С места происшествия в больницу доставили троих пострадавших: самого водителя и двух пассажиров — девушку и юношу 2009 года рождения.
На место незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств аварии.
В связи с инцидентом полиция вновь напоминает о важности соблюдения правил дорожного движения и недопустимости управления транспортом без соответствующего разрешения.
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