8‑летний ребенок погиб под колесами автомобиля в Дзержинске

«Предварительно установлено, что в лесном массиве в Дзержинске в дневное время водитель автомобиля марки “Jeely Monjaro”, не справившись с управлением, совершил наезд на 8-летнего ребенка. От полученных телесных повреждений несовершеннолетний скончался», — сообщили в ведомстве.