8-летний ребенок погиб под колесами автомобиля в Дзержинске. Трагедия произошла в пятницу, 20 июня, днём в лесном массиве. Возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура Нижегородской области.
«Предварительно установлено, что в лесном массиве в Дзержинске в дневное время водитель автомобиля марки “Jeely Monjaro”, не справившись с управлением, совершил наезд на 8-летнего ребенка. От полученных телесных повреждений несовершеннолетний скончался», — сообщили в ведомстве.
Ход и результаты расследования уголовного дела на контроле городского прокурора.
В УМВД по Нижегородской области уточнили, что дети отдыхали на площадке в районе ул. Попова. Виновник ДТП — 24-летний мужчина, осуществлявший доставку еды в одно из ближайших кафе.
По данному факту возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Водитель задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.