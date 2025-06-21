Оступился и скрылся под водой: подросток погиб страшной смертью в Забайкалье

— По предварительным данным, инцидент произошел около 16:30. Парень вместе с друзьями играл в воде, хотя никто из компании не умел плавать. В какой-то момент юноша оступился и исчез под водой. Находившиеся рядом взрослые пытались помочь, но не смогли его найти. Тело обнаружили спасатели спустя несколько часов, — рассказывают в агентстве.