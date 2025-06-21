Оступился и скрылся под водой: подросток погиб страшной смертью в Забайкалье

В Читинском районе 20 июня 2025 года произошла трагедия — 15-летний подросток утонул в озере Арахлей. Как сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на Следком Забайкалья, заведено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
— По предварительным данным, инцидент произошел около 16:30. Парень вместе с друзьями играл в воде, хотя никто из компании не умел плавать. В какой-то момент юноша оступился и исчез под водой. Находившиеся рядом взрослые пытались помочь, но не смогли его найти. Тело обнаружили спасатели спустя несколько часов, — рассказывают в агентстве.
Следователи уже провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Расследование находится на особом контроле у руководства следственного управления.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что стрельба произошла в Усть-Куте утром 21 июня, есть раненые.