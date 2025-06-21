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Два человека погибли в ДТП с выехавшей на встречку BMW под Петербургом

Иностранец-нелегал на личном автомобиле BMW выскочил на встречную полосу на 120‑м километре автодороги «Магистральная» в Ленинградской области и лоб в лоб столкнулся с ВАЗ‑2107. Как сообщил «МК в Питере» источник в правоохранительных органах, в результате ДТП погибли пассажир BMW и водитель «семерки».

Источник: МК в Питере

Трагедия произошла утром 20 июня. По данным следствия, иномаркой управлял 38‑летний гражданин Таджикистана, не имеющий регистрации в России и находящийся в стране нелегально. Он двигался от автодороги «Кола» в сторону поселка им. Морозова, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ‑2107. В результате удара 66‑летний петербуржец, водитель «семерки», скончался на месте, а 48‑летний пассажир BMW, гражданин Узбекистана, умер в карете скорой помощи. Водитель иномарки не пострадал, сейчас он задержан.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД, которое повлекло по неосторожности смерть двух лиц. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы.