Два человека погибли в ДТП с выехавшей на встречку BMW под Петербургом

Трагедия произошла утром 20 июня. По данным следствия, иномаркой управлял 38‑летний гражданин Таджикистана, не имеющий регистрации в России и находящийся в стране нелегально. Он двигался от автодороги «Кола» в сторону поселка им. Морозова, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ‑2107. В результате удара 66‑летний петербуржец, водитель «семерки», скончался на месте, а 48‑летний пассажир BMW, гражданин Узбекистана, умер в карете скорой помощи. Водитель иномарки не пострадал, сейчас он задержан.