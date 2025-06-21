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Фура свалилась с трассы на обочину в Омском районе

ЧП подпало в объектив камеры местной жительницы.

Источник: Комсомольская правда

Рядом с деревней Верхний Карбуш произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. О том, что с пригородной трассы снесло на обочину грузовик, редакции «КП Омск» рассказала свидетельница аварии.

«Я проезжала мимо свалившейся фуры около 16-ти часов. Видимо, машину занесло из-за сколькой дороги, залитой дождем. Автомобиль был полузавален на обочину, к нему прицепил трос другой большегруз», — поделилась очевидица аварии.

В региональном УМВД «КП Омск» прокомментировали инцидент. В пресс-службе уточнили, что при ДТП в Омском районе никто из людей не пострадал.

Ранее портал omsk.kp.ru сообщил о решении местного министерства транспорта ликвидировать теплоходный маршрут до Большеречья.