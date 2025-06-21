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Автосервис горит на площади 150 кв. м в Пушкинском городском округе

Автосервис горит на площади 150 кв. м в дер. Кощейково. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Источник: AP 2024

«Сообщение о пожаре по адресу дер. Кощейково в 13:22. Горит автосервис на площади 150 кв. м. К тушению привлечено 20 человек личного состава и четыре единицы техники», — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших не поступала.