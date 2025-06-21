Автосервис горит на площади 150 кв. м в Пушкинском городском округе

«Сообщение о пожаре по адресу дер. Кощейково в 13:22. Горит автосервис на площади 150 кв. м. К тушению привлечено 20 человек личного состава и четыре единицы техники», — говорится в сообщении.
Информация о пострадавших не поступала.
Автосервис горит на площади 150 кв. м в дер. Кощейково. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.
«Сообщение о пожаре по адресу дер. Кощейково в 13:22. Горит автосервис на площади 150 кв. м. К тушению привлечено 20 человек личного состава и четыре единицы техники», — говорится в сообщении.
Информация о пострадавших не поступала.