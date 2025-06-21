Жителя Сальска задержали после смертельной поножовщины

В Сальске 33-летнего мужчину задержали после смертельной поножовщины, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Ростовской области.
По данным ведомства, знакомые встретились в квартире дома в переулке Комсомольском 16 июня, то есть несколько дней назад. Между мужчинами вспыхнула бытовая ссора, с чем именно она была связана, неизвестно.
Более молодой участник разборки напал с кухонным ножом на старшего, 51-летнего мужчину. Пострадавший получил удар в бедро и через время умер на месте от кровопотери.
— Подозреваемого уже задержали, в его отношении возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Сейчас предполагаемый преступник находится под стражей, — рассказали в СК.
Следователи продолжают разбираться в деле, уточняют детали и обстоятельства случившегося.
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