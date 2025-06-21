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Суд Москвы отправил под домашний арест третьего фигуранта дела владельца ФК «Торпедо»

Суд Москвы отправил под домашний арест третьего фигуранта дела владельца футбольного клуба «Торпедо». Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Волковой Ирины Михайловны, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 184, ч. 2 ст. 184, ч. 2 ст. 184 УК РФ, на срок два месяца ноль суток», — говорится в сообщении.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства обвиняемой Волковой и ее защитника-адвоката об избрании в отношении обвиняемой более мягкой меры пресечения, такой, как запрет определенных действий.

Ранее сообщалось, что генеральный директор и совладелец футбольного клуба «Торпедо Москва» заключены под стражу на два месяца.

По версии следствия, злоумышленники совершили преступления в период с марта по май 2025 года в составе организованной группы совместно с соучастниками. Они предлагали главному судье футбольных матчей с участием команды «Торпедо Москва» денежные вознаграждения в сумме свыше 1 млн руб. за выполнение определенных действий. Среди них — обеспечение победы своей команды, а также назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока не менее чем в трех играх чемпионата. Задержанным было предъявлено обвинение в трех преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 184 УК РФ («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»).

Ранее в пресс-службе ФК «Торпедо» подтвердили факт следственных действий в отношении совладельца клуба Леонида Соболева и генерального директора Валерия Скородумова.