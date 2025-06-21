Суд Москвы отправил под домашний арест третьего фигуранта дела владельца ФК «Торпедо»

По версии следствия, злоумышленники совершили преступления в период с марта по май 2025 года в составе организованной группы совместно с соучастниками. Они предлагали главному судье футбольных матчей с участием команды «Торпедо Москва» денежные вознаграждения в сумме свыше 1 млн руб. за выполнение определенных действий. Среди них — обеспечение победы своей команды, а также назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока не менее чем в трех играх чемпионата. Задержанным было предъявлено обвинение в трех преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 184 УК РФ («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»).