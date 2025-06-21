Дорогущая посылка: Жителю Молдовы прислали из Индии 30 алмазов — их могут конфисковать

Сотрудники молдавской таможни нашли незадекларированные алмазы в посылке из Индии, адресованной резиденту Молдовы. Всего обнаружено 30 камней, подтвержденных лабораторией как алмазы.
Посылка была осмотрена на таможне Кишинёва, где кроме заявленных украшений нашли драгоценности без документов.
Драгоценные камни изъяты и могут быть конфискованы по решению суда. Расследование продолжается.
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