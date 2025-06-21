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Грузовой автомобиль опрокинулся на Дмитровском шоссе

Грузовой автомобиль опрокинулся на Дмитровском шоссе, движение не затруднено. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

«На Дмитровском шоссе (в районе д. 122 г, стр. 4) произошло опрокидывание грузового автомобиля. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.