Женская драка в Сергели: участницам грозит штраф или арест за мелкое хулиганство

Как сообщили в пресс-службе ГУВД, инцидент действительно имел место 16 июня на улице Янги Сергели. По предварительным данным, 35-летняя женщина поссорилась с тремя своими знакомыми — женщинами в возрасте 31, 34 и 37 лет.
Вероятно, ссора началась внутри кафе, но переросла в драку уже на улице. Причины конфликта пока не раскрываются.
Выяснилось, что ни одна из участниц не получила серьёзных травм и не обращалась за медицинской помощью. Однако сам факт агрессивного поведения в общественном месте стал основанием для составления административных протоколов. Все четверо были привлечены по статье 183 Кодекса об административной ответственности — «Мелкое хулиганство».
Согласно закону, данное правонарушение влечёт наложение штрафа в размере от трёх до пяти базовых расчётных величин или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Материалы дела направлены в Сергелийский районный суд по уголовным делам для вынесения решения в соответствии с законом.