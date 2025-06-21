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Женская драка в Сергели: участницам грозит штраф или арест за мелкое хулиганство

Vaib.uz (Узбекистан. 21 июня). Сегодня утром в социальных сетях распространилось видео с женской дракой, снятой, по словам очевидцев, возле одного из кафе в Сергелийском районе Ташкента. На кадрах видно, как три женщины с агрессией набрасываются на четвёртую: хватают за волосы, толкают и наносят удары.

Источник: Vaib.Uz

Как сообщили в пресс-службе ГУВД, инцидент действительно имел место 16 июня на улице Янги Сергели. По предварительным данным, 35-летняя женщина поссорилась с тремя своими знакомыми — женщинами в возрасте 31, 34 и 37 лет.

Вероятно, ссора началась внутри кафе, но переросла в драку уже на улице. Причины конфликта пока не раскрываются.

Выяснилось, что ни одна из участниц не получила серьёзных травм и не обращалась за медицинской помощью. Однако сам факт агрессивного поведения в общественном месте стал основанием для составления административных протоколов. Все четверо были привлечены по статье 183 Кодекса об административной ответственности — «Мелкое хулиганство».

Согласно закону, данное правонарушение влечёт наложение штрафа в размере от трёх до пяти базовых расчётных величин или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Материалы дела направлены в Сергелийский районный суд по уголовным делам для вынесения решения в соответствии с законом.