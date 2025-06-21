Женская драка в Сергели: участницам грозит штраф или арест за мелкое хулиганство

Выяснилось, что ни одна из участниц не получила серьёзных травм и не обращалась за медицинской помощью. Однако сам факт агрессивного поведения в общественном месте стал основанием для составления административных протоколов. Все четверо были привлечены по статье 183 Кодекса об административной ответственности — «Мелкое хулиганство».