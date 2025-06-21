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Пермяков предупреждают о возможных подтоплениях из-за экстремального субботнего ливня

Ливни и грозы, обещанные пермякам на завтра, наступили досрочно.

Ливни и грозы, обещанные пермякам на завтра, наступили досрочно. Как сообщает ресурс «Опасные природные явления Пермского края», во всем виновато стационарное кучево-дождевое облако. Из-за него в Перми идет ливень, особенно сильный в центре и в Мотовилихинском районе. В Мотовилихе легковой транспорт уже начинает передвигаться вплавь. Предварительно за час могло выпасть 25−50% месячной нормы осадков, создаются условия для локальных подтоплений.