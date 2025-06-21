В Ростове в бассейне спа-клуба утонула 11-летняя девочка, уже ведется следствие

В Ростове-на-Дону после гибели 11-летней девочки в бассейне спа-клуба возбудили уголовное дело. Об этом 21 июня сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.
— Следствие ведется по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если они повлекли по неосторожности смерть человека» (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), — говорится в информации СК.
Сейчас специалисты выясняют обстоятельства случившегося и проводят следственные действия. Известно, что проверку по факту трагедии также начали сотрудники прокуратуры.
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