Ричмонд
+30°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура начала проверку после гибели 11-летней девочки в Ростове-на-Дону

В Ростове сотрудники прокуратуры следят за ходом расследования гибели 11-летней девочки.

Источник: Комсомольская правда

В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону 11-летняя девочка утонула, купаясь в бассейне на территории развлекательного комплекса. Сейчас ведется проверка по факту случившегося, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

— Организована проверка соблюдения требований федерального законодательства. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. После проверки будут приняты меры реагирования, — прокомментировали в пресс-службе надзорного ведомства.

Добавим, девочка погибла сегодня, 21 июня, в бассейне одного из спа-клубов. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Подпишись на нас в Telegram.