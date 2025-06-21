Прокуратура начала проверку после гибели 11-летней девочки в Ростове-на-Дону

В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону 11-летняя девочка утонула, купаясь в бассейне на территории развлекательного комплекса. Сейчас ведется проверка по факту случившегося, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
— Организована проверка соблюдения требований федерального законодательства. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. После проверки будут приняты меры реагирования, — прокомментировали в пресс-службе надзорного ведомства.
Добавим, девочка погибла сегодня, 21 июня, в бассейне одного из спа-клубов. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).
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