Прокуратура начала проверку после гибели 11-летней девочки в Ростове-на-Дону

Добавим, девочка погибла сегодня, 21 июня, в бассейне одного из спа-клубов. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).