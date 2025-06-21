Израиль нанес удар по еще одному объекту ядерной инфраструктуры Ирана

The Times of Israel пишет, что атака на объект в Исфахане началась после того, как Иран за ночь выпустил пять баллистических ракет по центральной части Израиля. По данным израильских военных, в ночных ударах было задействовано около 50 истребителей ВВС Израиля, пишет газета. Они сбросили 150 боеприпасов на десятки целей в Иране, включая ядерный объект в Исфахане и четыре подготовленные к запуску ракетные установки.