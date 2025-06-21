В Ростове автобус № 40 протаранил внедорожник

В Госавтоинспекции пока не прокомментировали произошедшее. Напомним, водителям следует быть осторожными и внимательными на дорогах. Нужного соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.