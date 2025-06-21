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В Ростове автобус № 40 протаранил внедорожник

Очевидцы сообщили о ДТП с участием автобуса и внедорожника в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

На Западном в Ростове-на-Дону автобус № 40 протаранил внедорожник, и тот вылетел на тротуар. Об этом 21 июня в соцсетях сообщили очевидцы.

Ростовчане уточнили, что авария произошла рядом с ТЦ «Сокол». Предварительно, пострадавших не было, только у внедорожника на двери появилась вмятина.

В Госавтоинспекции пока не прокомментировали произошедшее. Напомним, водителям следует быть осторожными и внимательными на дорогах. Нужного соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.

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