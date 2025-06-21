Автомобиль «ВАЗ 2110» опрокинулся на дороге в Ростове, есть пострадавшая

Днем 21 июня на улице 1-й Луговой в Ростове-на-Дону опрокинулся автомобиль «ВАЗ 2110». В этой аварии пострадала 22-летняя пассажирка легковушки, девушку с травмами увезли в больницу, сообщили в управлении Госавтоинспекции.