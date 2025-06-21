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Автомобиль «ВАЗ 2110» опрокинулся на дороге в Ростове, есть пострадавшая

В Ростове после ДТП в больницу попала 22-летняя пассажирка легковой машины.

Источник: Комсомольская правда

Днем 21 июня на улице 1-й Луговой в Ростове-на-Дону опрокинулся автомобиль «ВАЗ 2110». В этой аварии пострадала 22-летняя пассажирка легковушки, девушку с травмами увезли в больницу, сообщили в управлении Госавтоинспекции.

Предварительно, ДТП произошло после того, как 28-летний водитель автомобиля не справился с управлением. Полицейские сейчас устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее очевидцы рассказали о ДТП с участием автобуса и внедорожника в донской столице.

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