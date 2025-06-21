В Самаре внедорожник «Мерседес» сбил 13-летнего велосипедиста 21 июня

Как сообщили в Госавтоинспекции, 40-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz GL 500, двигаясь по ул. Демократической от перекрёстка с ул. Георгия Димитрова в сторону ул. Ташкентской, совершил наезд на 13-летнего мальчика, ехавшего на велосипеде.