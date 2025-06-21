В Самаре внедорожник «Мерседес» сбил 13-летнего велосипедиста 21 июня

В четверг, около 14:58, на дублёре улицы Демократической произошло серьёзное ДТП с участием несовершеннолетнего.
Как сообщили в Госавтоинспекции, 40-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz GL 500, двигаясь по ул. Демократической от перекрёстка с ул. Георгия Димитрова в сторону ул. Ташкентской, совершил наезд на 13-летнего мальчика, ехавшего на велосипеде.
Подросток пересекал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода — справа налево по ходу движения внедорожника. С полученными травмами пострадавшего госпитализировали с места происшествия.
Обстоятельства аварии уточняются. Полиция напоминает родителям о необходимости беседовать с детьми о правилах дорожного движения и личной безопасности.
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