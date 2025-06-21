Появилось шокирующее видео с падением воздушного шара в Бразилии

Напомним, полёты на этом воздушном шаре проходили в одном из самых популярных туристических мест — муниципалитете Прайя-Гранде, известном как «столица каньонов» и «столица воздухоплавания». Инцидент произошёл, когда шар воспламенился в воздухе, после чего корзина рухнула с большой высоты и разбилась о землю. Подтверждено, что восемь человек погибли, а 13 выжили,