Появилось шокирующее видео с падением воздушного шара в Бразилии

В Бразилии воздушный шар с пассажирами загорелся в воздухе Видео © Х /kroshan4k.
Тринадцать пострадавших с травмами различной степени тяжести были оперативно доставлены в больницы и находятся под наблюдением медиков. Губернатор штата Жоржиньо Мелло выразил соболезнования семьям жертв, назвав инцидент «настоящей трагедией», и заверил, что спасательные службы продолжают работу на месте происшествия.
Напомним, полёты на этом воздушном шаре проходили в одном из самых популярных туристических мест — муниципалитете Прайя-Гранде, известном как «столица каньонов» и «столица воздухоплавания». Инцидент произошёл, когда шар воспламенился в воздухе, после чего корзина рухнула с большой высоты и разбилась о землю. Подтверждено, что восемь человек погибли, а 13 выжили,