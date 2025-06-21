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Появилось шокирующее видео с падением воздушного шара в Бразилии

В социальной сети X появилось шокирующее видео, запечатлевшее момент падения горящего воздушного шара в штате Санта-Катарина, Бразилия. Трагедия произошла во время туристического полёта, когда шар внезапно охватило пламя. По данным местных властей, на борту находился 21 человек, из которых восемь погибли.

В Бразилии воздушный шар с пассажирами загорелся в воздухе Видео © Х /kroshan4k.

Тринадцать пострадавших с травмами различной степени тяжести были оперативно доставлены в больницы и находятся под наблюдением медиков. Губернатор штата Жоржиньо Мелло выразил соболезнования семьям жертв, назвав инцидент «настоящей трагедией», и заверил, что спасательные службы продолжают работу на месте происшествия.

Напомним, полёты на этом воздушном шаре проходили в одном из самых популярных туристических мест — муниципалитете Прайя-Гранде, известном как «столица каньонов» и «столица воздухоплавания». Инцидент произошёл, когда шар воспламенился в воздухе, после чего корзина рухнула с большой высоты и разбилась о землю. Подтверждено, что восемь человек погибли, а 13 выжили,