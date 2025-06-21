В Мордовии 16-летнюю девушку насмерть придавили футбольные ворота

В мордовском селе Сивинь 16-летняя девушка погибла из-за упавших на нее футбольных ворот, сообщил СК по региону.
Девушка вечером пошла гулять с ровесником на футбольное поле. Ребята общались, а потом школьница взялась за перекладину ворот и упала с ними вниз. Металлическая конструкция придавила девушку.
«Пострадавшая была госпитализирована в больницу, где скончалась от полученных телесных повреждений», — отметили в СК.
В ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности.
Ранее стало известно, что краснодарец задушил 16-летнюю племянницу и спрятал ее тело в лесу. Чтобы отвести от себя подозрения, он искал девушку вместе с волонтерами.