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В Мордовии 16-летнюю девушку насмерть придавили футбольные ворота

Девушка гуляла на футбольном поле с 16-летним парнем.

Источник: Аргументы и факты

В мордовском селе Сивинь 16-летняя девушка погибла из-за упавших на нее футбольных ворот, сообщил СК по региону.

Девушка вечером пошла гулять с ровесником на футбольное поле. Ребята общались, а потом школьница взялась за перекладину ворот и упала с ними вниз. Металлическая конструкция придавила девушку.

«Пострадавшая была госпитализирована в больницу, где скончалась от полученных телесных повреждений», — отметили в СК.

В ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее стало известно, что краснодарец задушил 16-летнюю племянницу и спрятал ее тело в лесу. Чтобы отвести от себя подозрения, он искал девушку вместе с волонтерами.