ВС РФ освободили Запорожье: главное об СВО на Украине 21 июня

Российская армия освободила Запорожье.
Российские вооруженные силы установили контроль над населенным пунктом Запорожье, расположенным на границе ДНР и Днепропетровской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве подчеркнули, что освобождение села стало результатом активных наступательных действий российских подразделений, которые продолжают продвигаться вглубь оборонительных позиций украинской стороны. Операцию по установлению контроля над Запорожьем осуществили бойцы группировки «Восток». Другие главные события СВО — в материале URA.RU.
ВС РФ уничтожили пункт дислокации подразделения бригады «Лють».
Российские силы уничтожили временный пункт дислокации штурмовой бригады «Лють» с помощью ударного беспилотника «Герань». В результате применения дронов-камикадзе «Герань» был ликвидирован пункт временного размещения подразделения бригады «Лють» в районе населенного пункта Степановка. Кроме того, аналогичные удары были нанесены по нескольким временным пунктам дислокации 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Клебан-Бык и Яблоновка.
Российские военные ударили по инфраструктуре военного аэродрома ВСУ.
ВС РФ осуществили массированный удар по объектам инфраструктуры военного аэродрома ВСУ с применением высокоточного оружия и ударных беспилотников. Атака была проведена с использованием высокоточных средств поражения, запущенных с воздушных, наземных и морских платформ, а также ударных дронов. Кроме того, в ходе операции был уничтожен объект топливно-энергетического комплекса, обеспечивавший поставку горючего украинским военным подразделениям в Донбассе.
ВСУ потеряли свыше 1300 военных за сутки.
За последние сутки украинская сторона потеряла более 1 350 военнослужащих в районе проведения спецоперации. Наибольшие потери ВСУ понесли в зоне ответственности группировки «Центр» — до 515 человек. В зоне «Запад» было уничтожено более 220 украинских военнослужащих, в районе «Востока» — свыше 200. В зоне «Юг» потери ВСУ составили более 180 человек, в секторе «Север» — до 160, а в зоне «Днепра» — до 75 военнослужащих.
Силовики нашли пароли командующего ВСУ на сумском направлении.
Российские силовые структуры получили доступ к паролям от основной электронной почты нового командующего украинскими войсками на сумском направлении. Об этом сообщили представители силовых ведомств РФ. По их данным, украинский военачальник использует в качестве основного почтовый домен, зарегистрированный на российской платформе.
Командующего зовут Олег Орестович Апостол. На протяжении длительного времени он пользовался электронной почтой, размещенной на российском сервисе. Также отмечается, что настоящая фамилия по отцу у него менее звучная — Безушко, однако Олег предпочел взять фамилию отчима, Ореста Владимировича Апостола.
В Горловке из-за обстрела ВСУ пострадала местная жительница.
В результате артиллерийского обстрела Горловки при станции Никитовка в ДНР, осуществленного ВСУ, получила ранения мирная жительница. Об этом сообщил глава Горловского городского округа Иван Приходько.
Украинские силы ударили по рынку в Херсонской области.
Из-за обстрела, осуществленного ВСУ по территории овощного рынка в поселке Великие Копани Херсонской области, ранения получил один гражданский житель. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо. По его словам, украинская сторона продолжает интенсивные обстрелы торговых объектов на левобережье Херсонской области. Кроме того, глава региона уточнил, что артиллерийскому огню со стороны ВСУ также подверглись населенные пункты Алешки, Каховка, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Днепряны, Песчановка и Старая Збурьевка.
Два человека пострадали в Запорожской области.
В селе Верхняя Криница Запорожской области были травмированы двое мирных жителей из-за атаки дрона ВСУ. Пострадавшие получили осколочные ранения мягких тканей и были доставлены в местное медицинское учреждение. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.
Армия РФ продолжает продвигаться в Днепропетровскую область.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что продвижение российских войск в сторону Днепропетровской области обусловлено не только необходимостью формирования санитарной зоны, но и стратегическими соображениями, связанными с ведением боевых действий. По словам Пушилина, одной из ключевых целей является освобождение Красноармейска, пишет «Пятый канал». Для успешного охвата этого населенного пункта, по его мнению, требуется выйти на территорию Днепропетровской области.