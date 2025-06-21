За последние сутки украинская сторона потеряла более 1 350 военнослужащих в районе проведения спецоперации. Наибольшие потери ВСУ понесли в зоне ответственности группировки «Центр» — до 515 человек. В зоне «Запад» было уничтожено более 220 украинских военнослужащих, в районе «Востока» — свыше 200. В зоне «Юг» потери ВСУ составили более 180 человек, в секторе «Север» — до 160, а в зоне «Днепра» — до 75 военнослужащих.