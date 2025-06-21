Один человек пострадал в аварии с участием семи автомобилей на Каширском шоссе

До этого семь автомобилей были повреждены из-за ДТП в Химках. В подмосковном МВД России сообщили, 48-летнему водителю стало плохо за рулем. По этой причине он столкнулся с машинами, которые находились на парковке. В результате аварии никто не пострадал.